ميندي يطمح لمسيرة طويلة مع مانشستر سيتي بعد تجاوز شبح الإصابة

أصبح بنجامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي جاهزًا لإكمال مسيرته بعد الخضوع لجراحتين في الركبة خلال فترته مع النادي، ويطمح اللاعب الفرنسي الآن للمشاركة في عدد كبير من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأصيب ميندي (25 عامًا) بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة ضد كريستال بالاس في 2017 بعد وقت قصير من انضمامه من موناكو وغاب 7 أشهر.

ثم أُصيب بتمزق في غضروف الركبة في 2018، ليكتفي بخوض 23 مباراة بجميع المسابقات في أول موسمين له مع مانشستر سيتي، لكنه يتوق الآن لعودة جديدة.

وأبلغ موقع مانشستر سيتي على الإنترنت بعد مشاركته أساسيًا في الفوز الكاسح 8/0 على واتفورد في الدوري الأسبوع الماضي ”إنه شعور جيد جدًا ولم تكن عودة سهلة، لكنني لا أبكي ولم تتغير كثير من الأمور“. وأضاف ”قمت بعمل شاق في برشلونة ومانشستر في فترة التأهيل، وساعدني كل الأطباء كثيرًا، يمكن أن يشعر الجمهور بالحزن وأنا أتفهم ذلك لكن لا يمكنني سوى بذل مزيد من الجهد الشاق“.

ويفتقد سيتي جهود المدافع إيمريك لابورت مواطن ميندي الذي خضع لجراحة في الركبة هذا الشهر، بينما يعالج المدافع الآخر جون ستونز من مشكلة عضلية.

وتابع ميندي ”أتمنى أن تمضي الأمور على ما يرام وأن أتمكن من مساعدة الفريق على المدى البعيد، أنا عدت الآن للفريق وأريد الاستمرار واستعادة إيقاع اللعب“.

ويحل مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يبتعد بـ5 نقاط عن المتصدر ليفربول بعد 6 جولات، ضيفًا على إيفرتون غدًا السبت.