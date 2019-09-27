مانشستر يونايتد يضع خطة خطف ماوريسيو بوكيتينو من توتنهام

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لخطف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لدفع 32 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد بوكيتينو مع توتنهام للحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني.

ويأتي ذلك في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب المانيو، الذي حقق انتصارين فقط من 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجمع مانشستر يونايتد 8 نقاط فقط من فوزين وتعادلين وهزيمتين.

ولم تكن بداية بوكيتينو مع توتنهام أفضل حالًا هذا الموسم، بعد أن جمع 8 نقاط بنفس نتائج مانشستر يونايتد وودع مؤخرًا بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث أمام كولتشيستر يونايتد، من الدرجة الرابعة، بركلات الترجيح.

ويعاني بوكيتينو خلال الفترة الماضية من توتر واضح في العلاقات مع إدارة السبيرز، وفي مقدمتها رئيس النادي دانييل ليفي، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري، أو في فترة أقرب من ذلك حال استمرار توتر الأوضاع.

وقاد بوكيتينو توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في مفاجأة مدوية، قبل أن يخسر اللقب أمام ليفربول بهدفين نظيفين.