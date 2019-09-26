بوكيتينو: توتنهام يستحق الانتقادات بعد البداية المتواضعة للموسم

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن ناديه يستحق التعرض لانتقادات بعد البداية المتواضعة للموسم، والتي يعتبرها بمثابة الإنذار المبكر.

وتراجع توتنهام، الذي يواجه فريق بوكيتينو السابق ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، إلى المركز السابع برصيد ثماني نقاط من ست مباريات بعد الهزيمة 2-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية. ويتأخر بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر.

وتفاقمت مشكلات بوكيتينو يوم الأربعاء عندما ودع كأس رابطة الأندية المحترفة من الدور الثالث أمام كولتشيستر يونايتد، المنتمي للدرجة الرابعة، وأكد المدرب البالغ عمره 47 عامًا أنه من حق المشجعين بالفعل الشعور بالغضب.

وقال بوكيتينو للصحفيين: ”خلال مسيرتي هنا على مدار خمس سنوات تلقيت خلالها الإشادة، الآن نستحق التعرض للانتقادات ونحن نقبل ذلك. من حق الجماهير أن تنتقد.. أحيانًا تكون الانتقادات وراء إدراك الحاجة إلى الاستيقاظ“.

وأضاف: ”يجب قبول الانتقادات. يجب إصلاح الضرر الذي حدث. نحن نحاول في الوقت الحالي علاج المشكلات ونحاول أن نلعب بشكل أفضل ونحقق النتائج التي نريدها. نحن بحاجة إلى الوصول لحلول“.

وأهدر توتنهام تقدمه عدة مرات حيث كان متقدمًا 2-صفر على أرسنال قبل التعادل 2-2، كما تفوق على ليستر بهدف قبل أن يخسر 2-1.