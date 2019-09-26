مدرب شيفيلد يونايتد: سأحتاج إلى 10 مدافعين للصمود أمام ليفربول

قال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد مازحًا، إن فريقه ربما سيحتاج إلى عشرة مدافعين أو 11 مدافعًا حين يواجه ليفربول بطل أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

ورغم خسارة شيفيلد آخر مباراتين على أرضه في الدوري، يتمسك وايلدر بطريقته الدفاعية المعتمدة على ثلاثة مدافعين، وهي الطريقة التي ساعدت الفريق على التأهل لدوري الأضواء ثم تجنب الهزيمة ثلاث مرات خارج ملعبه هذا الموسم.

ويملك ليفربول سجلًا مثاليًا بالفوز في جميع مبارياته الست بالدوري هذا الموسم، ويتقدم بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتميز فريق المدرب يورغن كلوب بقدرته التهديفية وتسجيل هدفين على الأقل في كل مباراة بالموسم.

وقال وايلدر مبتسمًا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: ”ربما تتحول الطريقة إلى الدفاع بعشرة لاعبين أو ربما 11 لاعبًا، تسبب ليفربول في مشكلات لا حصر لها لفرق أفضل بسبب طريقة تناقل الكرة بين اللاعبين وطريقة الهجوم التي تمتاز بالسرعة والكفاءة“.

وأضاف: ”أتمنى ألّا يلعب ليفربول بالشكل الذي قدمه على مدار العامين أو الثلاثة الماضية، والتي تسببت في هذه النتائج والنجاح، أتمنى ألّا يكون ليفربول في يومه وأن يتمكن لاعبونا من مجاراة لاعبيهم وأن نسبب لهم المتاعب. سنحاول الهجوم ونقل الكرة للأمام كلما سنحت لنا الفرصة لذلك“.

وانتصر ليفربول في آخر 12 مباراة أمام الفرق الصاعدة، لكنه لم يفز أبدًا على ملعب برامول لين في الدوري، وقال وايلدر إن فريقه عليه ألّا يهاب بطل أوروبا.

وتابع: ”لا أريد أن أخوض المباراة ولاعبونا يحدقون بأعينهم ويتحدثون مع لاعبي ليفربول قبل المباراة ويقولون هل يمكنني مبادلة القميص؟ ‭‭‬ ‭‬‬أو هل يمكنك أن تمنحني توقيعك؟، يجب أن نخوض مباراة متكافئة لأننا ننافس مثله في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالطبع هناك اختلافات هائلة بين الفريقين حاليًا، لكننا نحاول تقليص هذه الفجوة“.