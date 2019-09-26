آرسين فينغر يفتح الباب أمام خلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

فتح المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينغر الباب أمام تولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي وخلافة المدرب الحالي، النرويجي أولي جونار سولشاير.

وقال فينغر خلال تصريحات نقلها موقع ”le10sport“:“مانشستر يونايتد هي وظيفة أحلام أي مدرب، نعم برأيي يحتاجون إلى 4 لاعبين آخرين في الفريق، وأرى فريقًا قادرًا على مواجهة التحديات، إنهم ليسوا بالقدر الذي يعتقده الناس، والفريق ليس لديه خطة لعبة، ولا يوجد مخطط للضغط، وهناك فريق نعم، لكنه يحتاج إلى تطوير“.

وأضاف فينغر:“مع 4 لاعبين آخرين يمكن أن يكونوا منافسين للجميع، وكما قلت، مانشستر يونايتد هي وظيفة أحلام لأي مدرب، ولدي الثقة والشجاعة والأفكار“.

وفينغر، البالغ من العمر 70 عامًا، بلا نادٍ منذ انفصاله عن آرسنال بنهاية موسم 2017/2018.

وفي 22 عامًا لفينغر مع آرسنال قاد الغانرز لـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، إلى جانب 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 في الدرع الإنجليزية، وصعد بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006 لكنه خسر 2/1 أمام برشلونة.