توتنهام مستعد لبيع هاري كين بهذا المبلغ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية استعداد نادي توتنهام لبيع مهاجمه هاري كين.

ووفقًا لصحيفة ”صن“، فإن توتنهام على استعداد لبيع هاري كين، لكن بمبلغ لا يقل عن 250 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط هاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن المبلغ الذي يطلبه توتنهام برئاسة دانييل ليفي يجعل إمكانية انتقاله إلى أي نادٍ مستحيلة.

وسجل هاري كين 5 أهداف وصنع هدفًا في 7 مباريات الموسم الحالي، لكن توتنهام حقق فوزين فقط هذا الموسم من أصل 8 مباريات، كما ودّع السبيرز كأس الرابطة الإنجليزية، بالهزيمة أمام كولشستر الذي يلعب في أندية دوري الدرجة الثالثة.

وبحسب ”صن“ فإن دانييل ليفي يدرك أن الأندية الكبرى في أوروبا على استعداد للتعاقد مع هاري كين، وبالتالي لن يبيعه سوى بمقابل مادي هو الأكبر في العالم.

وسجل هاري كين 169 هدفًا وصنع 29 في 260 مباراة مع توتنهام، علمًا أنه يرتبط مع السبيرز بعقد حتى العام 2024.