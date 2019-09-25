تشيلسي يطير لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوز كاسح على جرمسبي بسباعية (فيديو)

انتزع فريق تشيلسي، بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، واكتسح ضيفه جرمسبي بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

بادر تشيلسي بالتقدم بهدفين عبر روس باركلي والبلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقتين 4 و7، قبل أن يقلص الضيوف النتيجة في الدقيقة 18 عبر ماتيو جرين.

ومع حلول الدقيقة 43 جاء الهدف الثالث لتشيلسي عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز من ضربة جزاء.

وأضاف تشيلسي أربعة أهداف أخرى خلال شوط المباراة الثاني عن طريق الفرنسي كورت زوما و رييس جاميس و باتشواي و كالوم هودسون أودوي في الدقائق 56 و82 و86 و89.

وفي مباراة أخرى انتزع فريق مانشستر يونايتد، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه روشديل ضمن منافسات دور الـ32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.