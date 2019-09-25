هارفي إليوت يدخل تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه

دخل هارفي إليوت تاريخ ليفربول الإنجليزي عندما بات أصغر لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يشارك أساسيًا في مباراة رسمية عندما بدأ مباراة فريقه أمام ميلتون كينز دونز في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر إن الليلة يخوض كيفين كيليهر ووريان بروستر وإيليوت أول مباراة رسمية مع الفريق.

وقال موقع ”غول“ إن مشاركة إليوت في المباراة جعلته أصغر لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق يشارك في أي مباراة رسمية في كافة المسابقات.

ويبلغ إليوت 16 عامًا و174 يومًا وانضم إلى بطل أوروبا الشهر الماضي ويلعب في فريق تحت 23 عامًا رغم صغر سنه وقد ضمه يورغن كلوب للتشكيلة الأساسية أمام ميلتون لإراحة العناصر الأساسية.

وغاب عن المباراة السنغالي ساديو ماني والسويسري شيردان شاكيري حيث لم يتعاف ماني من إصابة في الساق تعرض لها في الفوز 2-1 على تشيلسي يوم الأحد الماضي بينما أصيب شاكيري في ربلة الساق خلال التدريبات.

ويتصدر ماني قائمة هدافي ليفربول في الدوري هذا الموسم برصيد أربعة أهداف بجانب محمد صلاح بينما لم يبدأ شاكيري أساسيًا حتى الآن مع فريقه هذا الموسم.

ودخل إليوت تاريخ ليفربول مثلما فعلها قبل إنسو فاتي مع برشلونة ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا مع النادي الكتالوني في الليغا.