أهداف مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز.. 2-0 للريدز (فيديو)

أحرز جيمس ميلنر مهاجم نادي ليفربول هدفًا رائعًا في شباك ميلتون كينز دونز، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، في إطار منافسات دور الـ32 من البطولة.

واستلم ميلنر الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد قوية بيمناه محرزًا لهداف الأول لليفربول.

واضاف هوفير الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69 من رأسية قوية.

ويعاني ليفربول العديد من الغيابات في مباراة اليوم، حيث يفتقد لجهود الرباعي ساديو ماني وشاكيري وأليسون وديفوك أوريغي بسبب الإصابة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كان آخرها على تشيلسي بنتيجة 2 – 1 الأحد الماضي بملعب ”ستامفورد بريدج“، ليعتلي صدارة ”البريميرليغ“ برصيد 18 نقطة.