تحديد مدة غياب إيمرسون عن تشيلسي بسبب الإصابة

قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن الظهير الأيسر إيمرسون بالميري، سيغيب عن المباريات حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول بعد إصابته في الفخذ خلال الهزيمة 2-1 أمام ليفربول المتصدر، يوم الأحد.

وشارك الدولي الإيطالي أساسيًا في خمس من ست مباريات بالدوري هذا الموسم، وانضم إلى زميله المدافع أندرياس كريستنسن في قائمة المصابين، بعد أن تعرض قلب الدفاع الدنماركي لمشكلة في الركبة في المباراة ذاتها.

وأبلغ لامبارد عبر مؤتمر صحفي قبل مواجهة في الدور الثالث لكأس الرابطة أمام جريمسبي تاون، اليوم الأربعاء: ”لن يعود إيمرسون إلى المنافسات حتى انتهاء فترة التوقف الدولية (منتصف أكتوبر)“.

وتابع: ”ستستغرق عملية التعافي عدة أسابيع بعد أن عاودته الإصابة لذا يتعين عدم تعجل الأمور.. إصابة أندرياس ليست خطيرة وأتمنى ألا يغيب طويلاً لكني لا أستطيع تحديد موعد عودته“.

ويحتل فريق المدرب لامبارد المركز 11 برصيد ثماني نقاط بعد انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون آند هوف ألبيون، يوم السبت.