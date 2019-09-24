توتنهام يودّع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مبكرًا بالسقوط أمام كولشيستر (فيديو)

توتنهام يودّع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مبكرًا بالسقوط أمام كولشيستر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ودّع فريق توتنهام، يوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وخسر توتنهام من مضيفه كولشيستر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

بذلك، انتزع فريق كولشيستر بطاقة العبور إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة المحلية.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوطي المباراة لينتهي بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها كولشيستر لصالحه بنتيجة 4-3.

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