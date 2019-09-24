توتنهام يودّع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مبكرًا بالسقوط أمام كولشيستر (فيديو)

ودّع فريق توتنهام، يوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وخسر توتنهام من مضيفه كولشيستر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

بذلك، انتزع فريق كولشيستر بطاقة العبور إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة المحلية.

ركلات جزاء كولشيستر وتوتنهام : pic.twitter.com/x5qKhCkxu2 — ارسنال .. وإلى الله المشتكى (@lord_gooner) September 24, 2019

جماهير نادي كولشيستر المتواجد في الدرجة الرابعة في إنجلترا بعد إقصاء توتنهام من كأس كاراباو بركلات الترجيح pic.twitter.com/TR0VT8m1JV — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) September 24, 2019

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوطي المباراة لينتهي بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها كولشيستر لصالحه بنتيجة 4-3.