ساديو ماني وشاكيري يغيبان عن مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز بكأس الرابطة

قال بيب لياندرس، مساعد مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن الفريق سيخوض مواجهة الدور الثالث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، غدًا الأربعاء، أمام ميلتون كينز دونز، دون ساديو ماني وشيردان شاكيري.

ولم يتعافَ السنغالي ماني من إصابة في الساق تعرض لها في الفوز 2-1 على تشيلسي، يوم الأحد الماضي، بينما أصيب شاكيري في ربلة الساق خلال التدريبات.

ويتصدر ماني قائمة هدافي ليفربول في الدوري هذا الموسم برصيد أربعة أهداف بجانب محمد صلاح، بينما لم يبدأ شاكيري أساسيًا حتى الآن مع فريقه هذا الموسم.

وقال لياندرس لموقع النادي على الإنترنت: ”قرب نهاية تدريبات أمس شعر شاكيري بألم بسيط ولم يتمكن من مواصلة المران. أظهر الفحص وجود تمزق طفيف“.

”يتعين الانتظار لمدة يومين. لكنه لن يشارك بالتأكيد في مواجهة الغد؛ لأنه يحتاج لبعض الراحة“.

وأضاف: ”ساديو أصيب بكدمة لكنه يبدو في حالة طيبة. حصل على راحة اليوم وسيتلقى علاجًا غدًا. أعتقد أنه سيعود إلى التدريب مجددًا، يوم الخميس. تبدو الأمور طيبة“.

وسيستمر غياب الحارس أليسون بيكر والمهاجم ديفوك أوريغي؛ بسبب إصابتين في ربلة الساق والكاحل على الترتيب، ولن يشاركا في المواجهة أمام ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة.

وقال لياندرس: ”أليسون في طريقه للتعافي. لكن إصابات ربلة الساق تتطلب الحذر، خاصة في حالته ونظرًا لضخامته ومقدار الثقل الذي تتحمله ربلة الساق عندما يتحرك سريعًا للتصدي للكرات“.

”ديفوك على المسار الصحيح. يتدرب بالفعل ولكنه لا يشارك في المران الجماعي مع الفريق حتى الآن. ستكون خطوته التالية. نتمنى أن يحدث هذا سريعًا“.