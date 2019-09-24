تعرف على فرص ميسي وفان دايك ورونالدو في سباق التتويج بـ“الكرة الذهبية“

جاء فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني بجائزة The Best بمثابة المفاجأة، في ظل الترشيحات التي كانت تضع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على رأس الترشيحات.

وفي هذا السياق، رصدت تقارير صحفية أوروبية فرص كلا النجمين في التتويج بجائزة ”البالون دور“ التي تمنحها صحيفة ”فرانس فوتبول“ لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم الإعلان عن نتيجتها في ديسمبر المقبل.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن فوز ميسي بالجائزة أمس لا يعني تتويجه بجائزة ”البالون دور“.

وقالت إن ميسي تفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إضافة إلى فان دايك في تصويت قادة الأندية الأوروبية ومدربيها، ولكن الهولندي الدولي تربع على قمة تصويت الصحفيين، وهو الذي يتم الاعتماد عليه في جائزة ”البالون دور“.

وفي تصويت الصحفيين، حصل فان دايك على 462 صوتاً مقابل 364 صوتاً للأرجنتيني ميسي، و264 لصالح رونالدو.

ولكن صحيفة ”ميرور“ البريطانية اختلفت مع هذا الطرح، وقالت إن السنوات الثلاث الماضية شهدت توافقاً بين الجائزتين.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم إلى أن البرتغالي رونالدو تُوّج بالجائزتين في عام 2016 و2017 عندما كان لاعباً في ريال مدريد، كما حصل الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزتين أيضًا العام الماضي.