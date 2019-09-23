تقارير: فان دايك حسم التتويج بجائزة ”The BEST“ أفضل لاعب لعام 2019

كشفت تقارير صحفية، على أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، سيتوج بجائزة ”ذا بيست“ أفضل لاعب في العالم، التي ستقام، مساء اليوم الإثنين، على حساب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن التسريبات أشارت إلى أن تتويج فان دايك مع ليفربول في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، حسم لصالحه الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وسيكون فان دايك أول مدافع يحقق جائزة أفضل لاعب في العالم، منذ الإيطالي فابيو كانافارو الذي توج بها في العام 2006، بعدما حقق مع منتخب إيطاليا لقب كأس العالم في ألمانيا بالعام ذاته.

ويتنافس، مساء اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية، الثلاثي ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، فيرجيل فان ديك، على جائزة ”ذا بيست“ أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

???? Todo apunta a Van Dijk, por delante de Cristiano y Messi.

1⃣1⃣ En el once ideal mandará el Real Madrid, con cuatro jugadores, entre ellos @MarceloM12, elegido por sus jugadores mejor lateral izquierdo la temporada pasada. Te lo cuenta desde La Scala de Milán @jfelixdiaz — MARCA (@marca) September 23, 2019

واستطاع ميسي أن يقود برشلونة في الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإسباني ”الليجا“، بينما حقق كريستيانو رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، في المقابل حقق فان دايك مع ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا.

وحصد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد وقائد كرواتيا، جائزة 2018، بينما نالت البرازيلية مارتا جائزة أفضل لاعبة.

مكان وموعد حفل توزيع الجوائز:

يقام حفل جوائز الأفضل في العالم على مسرح لاسكالا بمدينة ميلانو الإيطالية، وينطلق في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت غرينتش.

مقدما الحفل وقناة البث:

النجم الهولندي السابق رود خوليت نجم ميلان في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو صديقة جيانلويغي بوفون حارس يوفنتوس، وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة.

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عبر التصويت الذي شارك فيه المشجعون والصحفيون ومدربو وقائدو المنتخبات، والذي أغلق يوم 19 أغسطس/آب الماضي.