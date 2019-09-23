برناردو سيلفا يتعرض لانتقادات بسبب منشور على ”تويتر“ عن ميندي

تعرَّض برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، لانتقادات من مؤسسة ”كيك أيت أوت“ المناهضة للعنصرية، بعد تغريدة له على تويتر عن زميله بنجامين ميندي حَذَفها بعد ساعة واحدة.

ونشر سيلفا، الذي سجل ثلاثية في فوز سيتي الساحق 8-صفر على واتفورد يوم السبت، تغريدة يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاته في إسبانيا والبرتغال.

وقالت ”كيك أيت أوت“ في بيان اليوم: ”شعرنا بخيبة أمل شديدة لرؤية تغريدة برناردو سيلفا التي حذفها سريعًا.

The Football Association are looking into this tweet posted by Bernardo Silva earlier today… [via @JacobSteinberg] pic.twitter.com/RxOxCQM6YK — Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) September 22, 2019

”هذا النوع من المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله ونشعر بصدمة لأن شخصًا من المفترض أن يكون مثالًا يحتذى لملايين المشجعين أخفق في فهم الطبيعة العنصرية لهذا المنشور“.

وقالت المنظمة، إن الاتحاد الإنجليزي على دراية بالواقعة وتعتقد أنه سيتخذ إجراءات من بينها ”جلسات إرشاد إجبارية“.

ونشر سيلفا، الذي حذف المنشور بعد ساعة يوم الأحد تغريدة أخرى، قال فيها ”حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام“.

ولعب سيلفا وميندي معًا في موناكو قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في 2017.