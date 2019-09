برناردو سيلفا يتعرض لانتقادات بسبب منشور على ”تويتر“ عن ميندي

تعرَّض برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، لانتقادات من مؤسسة ”كيك أيت أوت“ المناهضة للعنصرية، بعد تغريدة له على تويتر عن زميله بنجامين ميندي حَذَفها بعد ساعة واحدة.

ونشر سيلفا، الذي سجل ثلاثية في فوز سيتي الساحق 8-صفر على واتفورد يوم السبت، تغريدة يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاته في إسبانيا والبرتغال.

وقالت ”كيك أيت أوت“ في بيان اليوم: ”شعرنا بخيبة أمل شديدة لرؤية تغريدة برناردو سيلفا التي حذفها سريعًا.

The Football Association are looking into this tweet posted by Bernardo Silva earlier today…

[via @JacobSteinberg] pic.twitter.com/RxOxCQM6YK

— Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) September 22, 2019