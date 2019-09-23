مورينيو ينتقد محمد صلاح في مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. تعرف على السبب

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، أداء المصري الدولي محمد صلاح، في المباراة التي جمعت بين تشيلسي وليفربول على ملعب ”ستامفورد بريدج“، مساء الأحد، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على تشيلسي 2-1، ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي سحق واتفورد بثمانية أهداف نظيفة.

وتحدث مورينيو عن أداء محمد صلاح خلال الربع الأخير من المباراة، وذلك خلال الاستوديو التحليلي للقاء على قناة ”سكاي سبورتس“ البريطانية.

وقال مورينيو: ”كان يتعين على محمد صلاح بذل المزيد من الجهد خلال العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة“.

وأشار مورينيو إلى أن الظهير الأيمن لنادي ليفربول ألكسندر أرنولد تعرض لضغط شديد للغاية من جانب لاعبي تشيلسي، وبالتالي، وبحسب مورينيو، فقد كان على صلاح أن يعود إلى الخلف قليلًا لأداء واجبه الدفاعي، ومساعدة أرنولد في صد الهجوم المكثف من جانب لاعبي البلوز، ولكن هذا لم يحدث.

وغاب محمد صلاح عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة التي تلقاها ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين، في حين تكفل أرنولد، بصناعة صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو بتسجيل هدفي الفوز على تشيلسي.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف لفريقه في البريمييرليغ هذا الموسم، بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني.