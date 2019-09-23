تشيلسي ضد ليفربول.. تعرف على تقييم محمد صلاح وساديو ماني وأرنولد في موقعة ”ستامفورد بريدج“

حافظ ليفربول على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بعد أن تخطى عقبة تشيلسي 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الأحد، بملعب ”ستامفورد بريدج“، في المرحلة السادسة من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، وتصدر المسابقة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد البلوز عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

واقتنص ليفربول الفوز من الضربات الثابتة، الأولى عن طريق تسديدة رائعة من ألكسندر أرنولد، والثانية من عرضية روبرتسون التي ترجمها البرازيلي روبرتو فيرمينو برأسه في شباك تشيلسي، ولم تستسلم فرقة المدرب فرانك لامبارد، وقلّص نغولو كانتي الفارق بهدف رائع في الدقيقة 71، وكاد يقتنص التعادل، لولا رعونة البديل باتشواي وماسون مونت أمام المرمى.

ولعبت تقنية الفيديو، VAR، دورًا في فوز ليفربول، بعد أن ألغى الحكم مايكل أوليفير هدفًا أحرزه سيزار أزبلكويتا عندما كانت النتيجة هدفًا نظيفًا لصالح ليفربول، بعد أن أظهرت التقنية وجود تسلل في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف.

ورصدت صحيفة ”ميرور“ تقييم لاعبي تشيلسي وليفربول في المباراة.

تشيلسي:

الحارس كيبا وتوموري وجورجينيو وكانتي 7 درجات.

أزبلوكيتا وكريستينسين وويليان وكوفاسيتش وماونت وتامي أبراهام 6 درجات.

إيمرسون 5 درجات.

ليفربول:

ألكسندر أرنولد 8 درجات.

أدريان وماتيب وفان دايك وروبرتسون وفابينيو ومحمد صلاح وفيرمينو 7 درجات.

هندرسون وفينالدوم وساديو ماني 6 درجات.