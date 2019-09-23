تشيلسي ضد ليفربول.. ”الريدز“ بقيادة كلوب يظهر شخصيته.. ولامبارد يعترف بشعوره بالقلق

اعتاد نادي ليفربول خطف الأضواء بأسلوبه الهجومي وضغطه المتواصل، لكن ما أثار إعجاب المدرب يورغن كلوب هو الصمود تحت الضغط وشخصية الفريق خلال الفوز خارج الديار على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وبعد تقدم ليفربول 2-صفر عن طريق ترينت ألكسندر-أرنولد وروبرتو فيرمينو في الشوط الأول ثم إهدار فرصة تعزيز التقدم في بداية الشوط الثاني اضطر فريق كلوب إلى التراجع مع قتال تشيلسي صاحب الأرض لإدراك التعادل.

وقلص نغولو كانتي الفارق في الدقيقة الـ 71 ومنح دفعة للفريق اللندني ليجبر ليفربول متصدر الدوري على التراجع والدفاع عن الفوز.

ونجا ليفربول من فرصة خطيرة بضربة رأس من البديل ميشي باتشواي في الدقيقة الـ 88 كما سدد ميسون ماونت فوق العارضة في اللحظات الأخيرة، لكن كلوب أبدى إعجابه بصمود لاعبيه.

وقال كلوب للصحفيين: ”أعتقد أنه لا ينبغي أن أشعر بالدهشة مجددًا بخصوص شخصية فريقي. كنا ننتظر من أنفسنا ضرورة القتال فلدينا مهمة كبيرة نؤديها.

”يعتقد الجميع أنه ينبغي أن نكون في المركز الأول أو الثاني (في الدوري)، وعلينا أن نلعب كرة القدم المناسبة لذلك وهذا ما فعلناه. من دون شخصية ستكون الحياة صعبة وكذلك كرة القدم“.

وأضاف المدرب الألماني: ”أدى اللاعبون بشكل رائع وقاتلنا بقوة.. لا أعتقد أن هناك أي طريقة أخرى ممكنة لتحقيق الفوز هنا“.

ومع فوز ليفربول السادس على التوالي واحتفاظه بالصدارة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، فإن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بات مطالبًا بمداواة جراحه بعد إهدار المزيد من النقاط على أرضه.

ولم يحقق تشيلسي، صاحب المركز الـ11 بفارق عشر نقاط عن ليفربول، أي فوز في أربع مباريات على أرضه في كل المسابقات، بعدما خسر أيضًا 1-صفر أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال لامبارد للصحفيين: ”هذا مثير للقلق بكل تأكيد. كنا نعرف أن من الممكن أن نخسر أمام ليفربول فهو فريق قوي. لكن أتوقع أن يأتي الانتصار على أرضنا قريبًا“.

وأضاف: ”أتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل حتى ينال الجميع الثقة لكن نحتاج إلى محاولة الوصول لمستوى مثل ليفربول الذي حضر إلى هنا ولم يقدم أفضل مستوياته لكنه مع ذلك فاز بالمباراة“.