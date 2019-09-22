بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام وست هام.. سولشاير يشعر بالإحباط

قال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن شعوره بالإحباط بعد الهزيمة التي مني بها فريقه من وست هام يونايتد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة قال سولشاير: ”أنا محبط من الخسارة ولكن بعيدًا عن ذلك أستمر في العمل والتحلي بالإيجابية، فأنا لا أود أن أكون في مكان آخر مع فريق آخر“.

وأضاف: ”قلت عدة مرات إننا سنمر بلحظات جيدة وأخرى سيئة، عشنا لحظات رائعة ولكن اليوم لحظة سيئة، وعلينا تقبل خسارة النقاط والتطلع للمباراة المقبلة“.

وتابع المدرب النرويجي تصريحاته قائلًا: ”سيخضع لاعبنا ماركوس راشفورد لأشعة غدًا، لقد شعر بمشكلة في العضلة الضامة، أعتقد أنه سيغيب لفترة من الزمن“.

واختتم سولشاير تصريحاته بالقول: ”وست هام استغلوا ما سنح لهم من فرص، سارت الأمور في صالحهم، أحيانًا لن تحقق النقاط في البريميرليغ عندما لا تستثمر الفرص“.