ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وأستون فيلا ونهاية الجولة السادسة (صورة)

سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدفًا ليقود ناديه آرسنال لفوز مثير بنتيجة 3/2 على أستون فيلا، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وسجل أوباميانغ هدفه في الدقيقة 84، من ركلة حرة مباشرة رائعة، اكتفى توم هيتون حارس أستون فيلا بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 6 أهداف، في المركز الثالث على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق هدفين عن المتصدر سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة:

1. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، 8 أهداف.

2. تامي أبراهام تشيلسي، 7 أهداف

3. تيمو بوكي (نوريتش سيتي)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 6 أهداف.

4. رحيم سترلينغ، مانشستر سيتي، 5 أهداف.

5. محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وآشلي بارنس (بيرنلي)، وهاري كين (توتنهام)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كاليوم ويلسون (بورنموث)، ولكل منهم 4 أهداف.