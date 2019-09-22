مانشستر يونايتد يفقد توازنه ويخسر أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فقد نادي مانشستر يونايتد توازنه بالخسارة 0/2 أمام ويستهام، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد لندن الأولمبي، الأحد.

وسجل الأوكراني آندريه يارمولنكو الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 44، لينتهي النصف الأول من المباراة على نتيجة 1/0.

وقضى ويستهام على آمال مانشستر يونايتد في حصد أي نقطة، بعدما سجل له آرون كريسويل الهدف الثاني في الدقيقة 84 من ركلة حرة رائعة.

ورفع الفوز رصيد ويستهام إلى 11 نقطة في المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.

الدوري الانجليزي : وست هام 2 × 0 مان يونايتد | هدف كريسويل د83 ???? ..“ في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/QzononsFsp — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019