عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”كارثة“ برشلونة.. ولوبيتيغي يسعى للثأر من ريال مدريد

شكلت هزيمة نادي برشلونة ضد غرناطة وديربي ميلان واللقاءات الكبيرة المنتظرة، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتصريحات زيدان عن شائعات إقالته والتعاقد مع مورينيو، وكأس السوبر الإسباني لكرة السلة ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية التي أقيمت أمس السبت.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن هزيمة برشلونة أمام غرناطة في الليغا، والتي لم يستطع ميسي رغم إشراكه في الشوط الثاني تغييرها، وكتبت: ”أنا أتذبذب“.

كما اهتمت بتصريحات زيدان بشأن ذكر اسم مورينيو كخليفة له في ريال مدريد وكتبت: ”زيدان: لست منزعجًا من شائعات مورينيو“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد سلبيًا أمام سيلتا فيغو، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد فعل أسود في الهجوم“.

الصحيفة اهتمت بكرة القدم النسائية وفوز برشلونة على أتلتيكو مدريد في كلاسيكو 6-1 وتأهل برشلونة وريال مدريد لنهائي السوبر الإسباني في كرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على خسارة برشلونة أمام غرناطة رغم حضور النجم الأول للفريق القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”كارثة“.

كما تحدثت عن نهائي السوبر الإسباني لكرة السلة، والذي سيجمع برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو مثير، وكتبت: ”سوبر نهائي“.

كما اهتمت بلقاء إشبيلية وريال مدريد، حيث يواجه المدرب السابق لوبيتيغي فريقه برغبة الثأر، وكتبت: ”لوبيتيجي للثأر من مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام غرناطة في حضور ميسي في الشوط الثاني وأكدت أن ”البلوغرانا في مأزق“.

كما تحدثت عن لقاء إشبيلية وريال مدريد، وكتبت: ”زيدان يلعب مصيره أمام فريق لوبيتيغي“.

واهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيغو، حيث واجه هجومه سدًا منيعًا هو حارس المرمى روبين بلانكو.

آس

تحدثت الصحيفة عن خسارة برشلونة أمام غرناطة وفشله هذا الموسم في الفوز خارج ملعبه رغم مشاركة ميسي في الشوط الثاني، وكتبت: ”ولا فوز حتى مع ميسي“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيغو، الذي تألق حارسه وكتبت: ”روبين بلانكو كان حائطًا أمام أتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت بلقاء القمة بين إشبيلية وريال مدريد الذي يواجه مدربه السابق، وكتبت: “ لوبيتيجي: إنه التهديد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كأس العالم للرغبي وفوز منتخب فرنسا على الأرجنتين في بداية المنافسة.

كما تحدثت عن تعادل أولمبيك مارسيليا أمام مونبيلييه، وكتبت: ”نهاية سلسلة الانتصارات لأولمبيك مارسيليا“.

واهتمت بلقاء القمة في الدوري الفرنسي بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان، المقرر اليوم الأحد، وكتبت: ”في ثوب الاحتفال“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي ميلان، والذي انتهى لصالح إنتر ميلان 2-0 على حساب جاره ميلان وكتبت: ”حكم كونتي“.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس الصعب على فيرونا، وكتبت: ”ساري، فقط النقاط“، في إشارة لمستوى السيدة العجوز المتواضع.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس الصعب على فيرونا بفضل ”العامل R“ الذي أنقذ السيدة العجوز وهو رامزي ورونالدو.

كما تحدثت عن ديربي الغضب، الذي انتهى لصالح إنتر ميلان على جاره ميلان بفضل هدفين لكل من بروزوفيتش ولوكاكو.

الصحف البريطانية

ستار صنداي

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لفريق مانشستر سيتي على واتفورد، قائلة: ”بيب ولاعبوه يرعبون فرق الدوري الممتاز“.

وتطرقت للحديث عن أزمات مانشستر يونايتد، معنونة: ”أولي ومشكلة الريال.. سولشاير أخبر ريال مدريد بأن بول بوغبا لن يكون متاحًا للبيع لإنقاذ زين الدين زيدان“.

وعن ليفربول، أشارت: ”يورغن كلوب يؤكد أن سباق الدوري العام الماضي لن يتحقق هذا العام بسبب تطور الفرق“.

تليغراف

خصصت الصحيفة صفحتها الرئيسية للحديث عن الفوز الكبير للسيتي على واتفورد، قائلة: ”8-0.. السيتي يحطمون واتفورد ليسجلوا الانتصار الأكبر في تاريخهم خلال الدوري الممتاز“.