ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على واتفورد (صورة)

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا في بطولة الدوري الإنجليزي على حساب واتفورد بثمانية أهداف نظيفة في الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

وكان أبطال البريمييرليغ قد خسروا في المباراة الماضية أمام نورويتش سيتي بنتيجة 2-3، وتراجعوا خلف المتصدر ليفربول بـ5 نقاط كاملة، لكنهم نجحوا في العودة في لقاء اليوم ووجهوا إنذارًا شديد اللهجة للمنافسين.

بهذا الفوز، يحصد مانشستر سيتي ثلاث نقاط جديدة ليصل إلى النقطة رقم 13 ويقلص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطتين مؤقتًا، حتى معرفة نتيجة لقائه غدًا مع تشيلسي على ملعب ”ستامفورد بريدج“.

وفي مباراة أخرى، سجل جيمس ماديسون هدفًا رائعًا ليساهم في تحويل تأخر ليستر سيتي إلى فوز 2-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في لقاء شهد إثارة بسبب قرارات حكم الفيديو.