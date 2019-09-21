مانشستر سيتي يسحق واتفورد بثمانية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه واتفورد بثمانية أهداف نظيفة مساء السبت على ملعب ”الاتحاد“ ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من دافيد سيلفا (1) وسيرجيو أجويرو (7 من ركلة جزاء) ورياض محرز (12) وبرناردو سيلفا (15 و48 و60) ونيكولاس أوتامندي (18) وكيفن دي بروين (85).

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني وراء المتصدر ليفربول (15 نقطة) الذي يلعب مساء الأحد أمام تشيلسي في قمة المرحلة.

الدوري الانجليزي | اهداف مباراة : مانشستر سيتي 8 × 0 واتفورد الاهداف HD تعليق علي محمد علي Via : @if24hd__ pic.twitter.com/YF9dRZisRr — السيتي ممتع (@MCIS51) September 21, 2019

ولم تمض سوى 52 ثانية، حتى افتتح مانشستر سيتي التسجيل عبر دافيد سيلفا الذي تابع عرضية من الجهة اليمنى لدي بروين، وكاد واتفورد يعادل النتيجة في الدقيقة الرابعة عندما تلقى ديلوفيو كرة من دوكوري، ليتخطى أوتامندي قبل أن يسددها لترتد من الدفاع وتذهب بجانب القائم.

وركض محرز وراء تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء ليقوم الحارس بن فوستر بإعاقته، فاحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها أغويرو بنجاح مسجلًا هدفه الثامن في البطولة بالدقيقة السابعة.

وتعرض محرز للإعثار مجددًا وهذه المرة على مشارف منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة حرة نفذها اللاعب الجزائري بنفسه لترتد من كليفرلي إلى داخل الشباك.

وبعد 3 دقائق، جاء الدور على البرتغالي سيلفا، عندما قابل رأسية من أغويرو بقوة في الشباك وسط غياب غير مبرر لدفاع ”الدبابير“.

وأضاف السيتي الهدف الخامس في الدقيقة 18، عندما أرسل دي بروين الكرة داخل منطقة الجزاء إلى أغويرو الذي بدوره أطلقها قوية أمام المرمى تابعها مواطنه أوتامندي دون وجود مضايقة.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني مهاجما، وأطلق ووكر تسديدة قوية فوق المرمى بالدقيقة 46، قبل أن يسجل برناردو سيلفا هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 48، بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة الإسباني سيلفا المرتدة من الدفاع، ليضع الكرة بثقة في الشباك.

وتابع أغويرو عرضية البديل أنجيلينيو فوق العارضة بالدقيقة 58، ثم أضاف سيلفا الهدف الثالث له في المباراة بالدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة أمام المرمى من دي بروين.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، تمكن دي بروين من ترك بصمته بالهدف الثامن في الدقيقة 85، بعدما تلقى كرة من محرز وسددها بعنف في الزاوية العليا اليمنى لمرمى واتفورد، وأهدر اللاعب على نفسه فرصة تسجيل الهدف التاسع بالدقيقة 89، عندما شق طريقه داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بجانب المرمى.