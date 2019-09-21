مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. أرقام رائعة تدخل أغويرو تاريخ الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. أرقام رائعة تدخل أغويرو تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: فريق التحرير

دخل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدفه في الشباك من نقطة الجزاء في مباراة فريقه ضد واتفورد، مساء السبت، على ملعب ”الاتحاد“، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن أغويرو أصبح أول لاعب في تاريخ الـ“بريميرليغ“ يسجل في أول 6 مباريات بالمسابقة.

أما شبكة إحصائيات ”أوبتا“ فذكرت أن أغويرو وصل برصيده على ملعب ”الاتحاد“ في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 100 هدف، ليصبح ثالث لاعب يصل هذا الحاجز على ملعب واحد في المسابقة، بعد تيري هنري (114 هدفًا على ملعب ”هايبري“)، وواين روني (101 هدف على ملعب أولد ترافورد).

وسبق لروني أن سجل أهدافًا في المباريات الخمس الأولى بالموسم 2011-2012، وفعل لاعب آرسنال الراحل خوسيه أنتونيو رييس الأمر ذاته في الموسم 2004-2005.

كما أصبح مانشستر سيتي أسرع فريق في تاريخ الدوري لإنجليزي يتقدم بنتيجة 5-0 بعد إحراز 5 أهداف في شباك واتفورد في 18 دقيقة.

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