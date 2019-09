مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. أرقام رائعة تدخل أغويرو تاريخ الدوري الإنجليزي

دخل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدفه في الشباك من نقطة الجزاء في مباراة فريقه ضد واتفورد، مساء السبت، على ملعب ”الاتحاد“، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن أغويرو أصبح أول لاعب في تاريخ الـ“بريميرليغ“ يسجل في أول 6 مباريات بالمسابقة.

أما شبكة إحصائيات ”أوبتا“ فذكرت أن أغويرو وصل برصيده على ملعب ”الاتحاد“ في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 100 هدف، ليصبح ثالث لاعب يصل هذا الحاجز على ملعب واحد في المسابقة، بعد تيري هنري (114 هدفًا على ملعب ”هايبري“)، وواين روني (101 هدف على ملعب أولد ترافورد).

Most goals at a single stadium in @premierleague history:

1⃣1⃣4⃣ goals – Thierry Henry at Highbury

1⃣0⃣1⃣ goals – Wayne Rooney at Old Trafford

1⃣0⃣0⃣ goals – SERGIO AGUERO at Etihad Stadium

9⃣7⃣ goals – Alan Shearer at St James' Park pic.twitter.com/eXBAPT5h5b

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 21, 2019