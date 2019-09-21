أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. 5-0 (فيديو)

سجل ديفيد سيلفا الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره واتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”الاتحاد“، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
#MCIWAT
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي الأول " سيلفا " @i7S8R via pic.twitter.com/pJSAXVXbsI
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD201000) September 21, 2019
وفي الدقيقة السابعة يسجل أغويرو الثاني لسيتي.
الدوري الانجليزي : ???? مانشستر سيتي 2 × 0 واتفورد | هدف اغويرو
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 21, 2019
وفي الدقيقة 11 يسجل رياض محرز الثالث من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في وجه مدافع واتفورد وتتهادى للشباك.
#MCIWAT
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي الثالث " رياض محرز "@i7S8R via pic.twitter.com/yl8k2xWZ9r
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD201000) September 21, 2019
ويسجل في الدقيقة 15 برناردو سيلفا الرابع لسيتي.
???? مانشستر سيتي 4 × 0 واتفورد | هدف بيرناردو سيلفا ( تممرين ) !!
VIA: @FasterGoal#MCIWAT pic.twitter.com/BvX3yN6ql6
— @FasterGoal494 (@fastergoal494) September 21, 2019
وفي الدقيقة 17 يسجل أوتامينيدي الخامس للسيتي.
???? مانشستر سيتي 5 × 0 واتفورد | هدف اوتامندي !!
VIA: @FasterGoal#MCIWAT pic.twitter.com/zXdq92dFtw
— @FasterGoal494 (@fastergoal494) September 21, 2019
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يحتل واتفورد المركز الأخير برصيد نقطتين.
ويتطلع سيتي لتجاوز آثار الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي بنتيجة 2 – 3 وتحقيق فوزه الرابع في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل تقليص الفارق مع ليفربول إلى نقطتين، وانتظار هدية تشيلسي بتحقيق الفوز على ليفربول في المباراة التي تجمعهما غدًا الأحد على ملعب ”ستامفورد بريدج“.
في المقابل، يعيش واتفورد أيامًا صعبة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار المباريات الخمس الماضية، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين مع نيوكاسل يونايتد وآرسنال، بينما تذوق مرارة الهزيمة في ثلاث مباريات أخرى.
وستكون مباراة مانشستر سيتي شاهدة على الظهور الثاني للمدرب كيكي فلوريس مع نادي واتفورد، وعاد الإسباني كيكي فلوريس لتولي تدريب فريقه السابق واتفورد الإنجليزي، خلفًا لمواطنه خافي غارسيا، الذي أعلن النادي إقالته في وقت سابق بسبب سوء النتائج، وسبق لكيكي فلوريس تدريب واتفورد قبل خمسة أعوام واستطاع الوصول معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب آرسنال.