أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. 5-0 (فيديو)

سجل ديفيد سيلفا الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره واتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”الاتحاد“، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة السابعة يسجل أغويرو الثاني لسيتي.

الدوري الانجليزي : ???? مانشستر سيتي 2 × 0 واتفورد | هدف اغويرو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/vDFFPDzcbi — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 21, 2019

وفي الدقيقة 11 يسجل رياض محرز الثالث من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في وجه مدافع واتفورد وتتهادى للشباك.

ويسجل في الدقيقة 15 برناردو سيلفا الرابع لسيتي.

وفي الدقيقة 17 يسجل أوتامينيدي الخامس للسيتي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يحتل واتفورد المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويتطلع سيتي لتجاوز آثار الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي بنتيجة 2 – 3 وتحقيق فوزه الرابع في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل تقليص الفارق مع ليفربول إلى نقطتين، وانتظار هدية تشيلسي بتحقيق الفوز على ليفربول في المباراة التي تجمعهما غدًا الأحد على ملعب ”ستامفورد بريدج“.

في المقابل، يعيش واتفورد أيامًا صعبة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار المباريات الخمس الماضية، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين مع نيوكاسل يونايتد وآرسنال، بينما تذوق مرارة الهزيمة في ثلاث مباريات أخرى.

وستكون مباراة مانشستر سيتي شاهدة على الظهور الثاني للمدرب كيكي فلوريس مع نادي واتفورد، وعاد الإسباني كيكي فلوريس لتولي تدريب فريقه السابق واتفورد الإنجليزي، خلفًا لمواطنه خافي غارسيا، الذي أعلن النادي إقالته في وقت سابق بسبب سوء النتائج، وسبق لكيكي فلوريس تدريب واتفورد قبل خمسة أعوام واستطاع الوصول معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب آرسنال.