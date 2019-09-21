ليستر سيتي يحول تأخره إلى فوز ثمين على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ليستر سيتي يحول تأخره إلى فوز ثمين على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في ملعب كينغ باور، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شوط أول شهد إثارة كبيرة بعد أن سجل ليستر سيتي هدف التقدم، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة إلى تقنية الـVAR.

هاري كين ومن وضعية صعبة للغاية، استطاع أن يسجل هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 29 من الشوط الأول، لينهي الشوط بتقدم الديوك.

في الشوط الثاني، تقدم توتنهام في الدقيقة 64 وبدأ أورييه بعد تسديدته الصاروخية يحتفل، ولكن سرعان ما جاء اليقين من تقنية الـVAR بإلغاء الهدف؛ بسبب التسلل على سون.

الثعالب برغبة كبيرة في إدراك التعادل من براندن رودجرز كانت في الشوط الثاني، يأتي ذلك عن طريق ريكاردو بيريرا في الدقيقة 69.

جيمس ماديسون قتل سبيرز في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من البديل تشيدوري، وتسديدة جيمس الصاروخية على يمين جازانيجا.

بهذه النتيجة يصبح رصيد ليستر سيتي 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما توتنهام يعاني من جديد ويتوقف عند 8 نقاط في المركز الخامس.

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