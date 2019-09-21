دي خيا لجماهير مانشستر يونايتد: عازم على العودة إلى مستواي سريعًا

رد دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، على الجماهير المشككة في مستواه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه حان الوقت للظهور بأفضل أداء بعد تجديد عقده مع النادي.

دي خيا جدد عقده لمدة 4 سنوات مع مانشستر يونايتد ويتضمن العقد الجديد عامًا إضافيًا بعد انتهاء مدة التعاقد.

وقال دي خيا لشبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية: ”أعتقد أن الناس عندما ينظرون إلى الوراء في الموسم الماضي، يفكرون في المستوى الذي كنت أقدمه“.

وأضاف: ”أنا الآن أركز على الموسم ككل، وعلى وجه الخصوص، الأشهر السبعة الأولى من الموسم“.

وعن تراجع مستواه، قال دافيد: ”عند الحديث عن خطأ غريب، أنت تتحدث عن حارس مرمى، دائمًا ما يكون تحت المجهر، ليس من السهل الحفاظ على المستويات العالية جدًا، لكنني عازم على العودة إلى مستواي سريعًا“.

واختتم: ”لقد كنت هنا منذ عدة سنوات، ولكي أكون في المقدمة طوال الوقت، فالأمر صعب للغاية، هناك لحظات تشعر فيها بتحسن، ولحظات لا تكون فيها جيدًا“.