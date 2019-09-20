بيب غوارديولا يراهن على قدرات الثنائي الشاب مع إصابة جون ستونز وإيمريك لابورت

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه قد يعتمد على الثنائي الدفاعي الشاب المؤلف من إيريك غارسيا وتيلور هاروود-بيليس للعب في مركز قلب الدفاع مع ابتعاد اثنين من المدافعين الكبار عن الفريق بسبب إصابات ستمتد لفترة طويلة.

وسيبتعد جون ستونز لـ5 أسابيع بسبب إصابة عضلية، بينما يتعافى إيمريك لابورت من جراحة خضع لها في الركبة ما ترك نيكولاس أوتاميندي باعتباره الوحيد المتاح كقلب دفاع في التشكيلة.

وقد يخوض واحد من الثنائي المؤلف من غارسيا (18 عامًا) وهاروود-بيليس (17 عامًا) مباراته الأولى في الدوري الممتاز إذا لم يبدأ لاعب الوسط فرناندينيو، الذي لعب كقلب دفاع بشكل مؤقت في الفوز 3/0 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، في خط الدفاع.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة واتفورد غدًا السبت: ”لا نملك الكثير من الخيارات الأخرى. إنهما لاعبان صغيران نثق فيهما كثيرًا“.

وأضاف: ”تدرب إيريك معنا الموسم الماضي وتدرب هاروود-بيليس في الفترة التي تسبق الموسم وسنعول عليهما. هذه ليست مشكلة. إنه تحدٍ يجب أن نقبله وأن نتسم بالإيجابية. سننجز ما هو مطلوب منا وسنكون سعداء وسنبذل قصارى جهدنا“.

وفاز مانشستر سيتي على واتفورد 6/0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي ليضمن ثلاثية محلية لا سابق لها، لكن غوارديولا لا يتوقع نتيجة مشابهة خاصة عقب تعادل متذيل الترتيب مع آرسنال 2/2 تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سانشيز فلوريس.

وقال الإسباني غوارديولا: ”كانت آخر مباراة في الموسم وقد خضناها ونحن ندرك أننا قد نكون جزءًا من شيء متفرد في تاريخ الكرة الإنجليزية“.

وتابع: ”لكن الأمر يبدو مختلفًا تمامًا الآن. هذه بداية الموسم وقد غيّروا مدربهم. شاهدت مباراتهم أمام آرسنال وكانوا في غاية التميز في الشوط الثاني على صعيد الأداء“.

وأردف غوارديولا: ”يمكنهم القيام بأي شيء خلال أي مباراة جيدة يخوضونها وهم في غاية القوة والسرعة لذا فإن كل مباراة لها مشكلاتها“.

وواصل: ”لكن دعونا لا نقارن الوضع مع ما حدث في كأس الاتحاد. لا أرى أي وجه للشبه“.