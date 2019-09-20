دروغبا: تامي إبراهام تعلم مني خلال تواجدي في ستامفورد بريدج

كال الهداف السابق ديدييه دروغبا المديح لمهاجم تشيلسي تامي أبراهام بعد انطلاقته الرائعة هذا الموسم مع فريق المدرب فرانك لامبارد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن اللاعب الصاعد تعلم منه خلال فترته في ستامفورد بريدج.

وسجل أبراهام 7 أهداف في 5 مباريات بالدوري الممتاز، منها ثلاثية في الفوز 5-2 على ولفرهامبتون في الجولة الماضية، بعد أن منح لامبارد فرصة لمهاجم منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا للعب أساسيًا في ظل عقوبة منع النادي من التعاقدات.

وقال دروغبا، الذي سجل 164 هدفًا مع تشيلسي في كل المسابقات، لمحطة سكاي سبورتس، إن أبراهام استفاد من اللاعبين المخضرمين بالنادي اللندني خلال فترة تطوره بأكاديمية النادي.

وأضاف قائد كوت ديفوار السابق الفائز بالدوري 4 مرات مع تشيلسي بجانب لقب دوري أبطال أوروبا 2012: ”أعرف أبراهام منذ كنت في تشيلسي، كان يأتي بعض الصبية لمشاهدتنا في التدريبات وأعتقد أنه تعلم قليلًا من مهاراتنا وطريقتنا في التعامل مع المباريات، ولست مندهشًا من مستواه الحالي“.

وقضى أبراهام الموسم الماضي برفقة ميسون ماونت زميله الحالي بفريق ديربي كاونتي بالدرجة الثانية تحت قيادة لامبارد.

ويعتقد دروغبا أن رهان زميله السابق لامبارد على الشبان في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا سيثبت نجاحه.

وتابع دروغبا: ”أعتقد أن لامبارد يركز بشدة ومن الجيد أنه لاعب سابق في النادي ويعرف هذه المواهب الواعدة؛ لأنه شاهدهم منذ فترة لعبه“.

وواصل: ”أنا سعيد بعمله وربما يفتقر الفريق للخبرة في مباريات كبيرة خاصة في دوري الأبطال، لكنني لست قلقًا والجمهور يتفهم ذلك“.

وسيستضيف تشيلسي، الذي جمع ثماني نقاط من خمس مباريات ويحتل المركز السادس، بطل أوروبا ليفربول المتصدر الحالي بعلامة النجاح الكاملة (15 نقطة)،‭ ‬بعد غد الأحد، عقب خسارته بملعبه 0-1 من فالنسيا في بداية مشوار دوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.