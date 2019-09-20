سولشاير: غرينوود سيكون له دور مهم مع مانشستر يونايتد

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير إن هدف المهاجم ميسون غرينوود الأول مع الفريق الأول في الفوز 1-0 على أستانة في الدوري الأوروبي لكرة القدم كان إثباتًا مبكرُا على صحة موقف النادي بدعم اللاعب الشاب بعد رحيل روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

وشككت الجماهير في يونايتد بعد الفشل في العثور على بديل بعد رحيل لوكاكو إلى إنتر ميلان الشهر الماضي وتبعه زميله سانشيز إلى النادي المنافس في الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة.

ووضع سولشاير ثقته في غرينوود المتخرج في أكاديمية النادي وأصبح اللاعب البالغ عمره 17 عامًا أول لاعب مولود في القرن الحالي يسجل هدفًا مع الفريق الأول.

وقال سولشاير للصحافيين: ”بالنسبة لي كان القرار المناسب، لأن بالنسبة للنادي وله (غرينوود) فسيصبح مهمًا هذا الموسم، لم يلعب كثيرًا حتى الآن لكنه سينال فرصته وسينمو ويتطور، نعلم أنه أحد أكثر اللاعبين الموجودين في تشكيلة الفريق فاعلية داخل وحول منطقة الجزاء، لو أردت أن تكون لاعبًا في يونايتد يجب عليك التعامل مع الجماهير، ميسون منحنا الفوز ونحن سعداء لأجله“.

وبنى يونايتد مجده مع المدرب السابق أليكس فيرغسون على مجموعة المواهب الصاعدة من أكاديمية الناشئين ويسير سولشاير على الدرب ذاته لمساعدة الفريق المتعثر على العودة للقمة مرة أخرى.

ولم يتراجع المدرب النرويجي عن منح اللاعبين الشبان الفرصة وواصل ذلك أمام بطل قازاخستان بإشراك أنخيل غوميس وتاهيث تشونغ في التشكيلة الأساسية لأول مرة.

لكن غرينوود هو من خطف الأضواء ويثق ماركوس راشفورد، الذي عزز مكانه في تشكيلة الفريق، في قدرة زميله على التطور.

وقال راشفورد البالغ عمره 21 عامًا: ”إنه يقوم بعمل جيد منذ الانضمام إلى الفريق الأول وبالتأكيد ما زال أمامه الكثير ليقدمه، أنا متحمس لأجله والجميع أيضًا“.

وتابع: ”إشراك الشبان لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى عملهم، يواصلون التطور منذ التدرب مع الفريق الأول“.

ويحل يونايتد، صاحب المركز الرابع في الدوري، ضيفًا على وست هام يونايتد بعد غد الأحد.