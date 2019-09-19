البلغاري ديميتار برباتوف يعتزل كرة القدم

أعلن المهاجم البلغاري ديميتار برباتوف، الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ونشر برباتوف مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، ودع فيه الجماهير بعد قرار الاعتزال.

وكتب برباتوف: ”لعبت آخر مباراة لي منذ أكثر من عام، ولذلك أعتقد أنه جاء الوقت المناسب للتوقف“.

وأضاف: ”لن تكون نهاية علاقتي بكرة القدم، لأنني سأبقى مرتبطًا باللعبة بطريقة أو بأخرى، ولكن حان الوقت بعد 20 عامًا من الاحتراف كي أتوقف“.

وتابع: ”سأفتقد كل شيء.. المباريات، التدريبات، الأهداف، الاستعدادات، الضغط، زملائي، وهتاف الجماهير عندما أسجل هدفًا“.

ولعب برباتوف، البالغ من العمر 38 عامًا لأندية باير ليفركوزن الألماني وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وفولهام الإنجليزية، وموناكو الفرنسي وباوك سالونيكا اليوناني، وكيرلا بلاستيرز الهندي

وسجل برباتوف 243 هدفًا وصنع 99 في 605 مباريات، ويملك 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.