يورغن كلوب يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح وساديو ماني

حسم المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الجدل حول مستقبل المهاجمين، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

ونقلت صحيفة ”بول جورست“، عن كلوب قوله: ”محمد صلاح وساديو ماني من أفضل المواهب الهجومية في العالم، بجانب قدرتهما على الاندماج مع روبرتو فيرمينو تجعل الثلاثي أفضل“.

وأضاف المدرب الألماني: ”ساديو ماني ومحمد صلاح ليسا للبيع بأي ثمن، لا نفكر ولن نفكر في بيعهم“.

واختتم كلوب: ”بالنسبة لي أمر مثير للإعجاب عندما تسمع بأن باريس سان جيرمان أو برشلونة أو يوفنتوس يهتمون بضم ماني وصلاح، وهم لديهم أفضل هجوم في أوروبا“.

وذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد يجهز عرضًا بـ210 ملايين يورو، للتعاقد مع محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في حين ذكرت تقارير أخرى أن مسؤولي ليفربول سيوافقون على رحيل محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، إذا رغب اللاعب في خوض تجربة جديدة من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق مكسب مادي من صفقة البيع، كون قيمته التسويقية الحالية تصل إلى 150 مليون يورو على أقل تقدير.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف العام 2017 من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين، وكان الأخير مناصفة مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، والغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال.

كما تحدث كلوب عن علاقة صلاح وماني وقال: ”ما يحدث لا يشير إلى وجود مشاكل أبدًا، هي أشياء تحدث دائمًا، في مباراة نابولي ماني مرر الكرة لمحمد صلاح، لكن لم يكن موفق في التمرير، العلاقة بينهما جيدة جدًا“.

وأكمل كلوب ”محمد صلاح وضع مقطع فيديو على موقع ”إنستغرام“ مؤخرًا مع وضع رؤوسهم على طفلين صغيرين يركضان نحو بعضهما البعص ويحتضنان، كانت رسالة واضحة للجميع“.

واختتم: ”محمد صلاح وماني أصدقاء جيدين، ولن يمر وقت طويل قبل أن يقوم ماني بنسخ احتفال آخر لفيرمينو“.