مع اهتمام برشلونة وريال مدريد.. فان دايك يكشف موقفه في ليفربول ويفتح الباب أمام ”المستقبل“

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من التقارير التي تشير إلى المفاوضات مع الريدز لتمديد عقده برفقة بطل أوروبا.

وقال فان دايك، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية اليوم الأربعاء: ”لا أعلم شيئًا عما يُقال حول وجود مفاوضات مع ليفربول لتجديد عقدي برفقة النادي“.

وأضاف: ”رأيت بعض التقارير في الصحافة، والتي تحدثت عن مباحثات لتمديد عقدي، هذا لم يحدث على الإطلاق، تركيزي حاليًّا في كرة القدم، والمباريات التي أخوضها مع النادي، ولا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل“.

وتوّج فان دايك أخيرًا بلقب أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، كما أنه أحد أقوى المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم ”بالون دور“ لهذا العام.

وانضم فان دايك، 28 عامًا، إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 85 مليون يورو تقريبًا من نادي ساوثهامبتون، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة، وكذلك بطولة السوبر الأوروبي، كما قاد فان دايك منتخب هولندا للقب وصيف دوري الأمم الأوروبية، بعد الخسارة في النهائي أمام البرتغال.

ويمتد عقد فان دايك مع ليفربول حتى صيف 2023.

وتأتي تلك التصريحات في ظل تقارير إعلامية تشير إلى اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الدولي، في ظل رغبة كليهما في تجديد دماء الدفاع، مع تقدّم جيرارد بيكيه، 32 عامًا، وسيرجيو راموس، 33 عامًا، في العمر.