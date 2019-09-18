هوغو لوريس: ”إيمان“ توتنهام هو مفتاح النجاح الأوروبي وليس ”الهوية“

قال هوغو لوريس، حارس توتنهام هوتسبير، إن فريقه ربما لا يملك ”هوية“ تحقيق نجاح دائم في دوري أبطال أوروبا مثل القوى التقليدية في القارة، لكن وصيف البطل الموسم الماضي يعوض ذلك بإيمانه بقدراته.

وخسر توتنهام 2-صفر في نهائي الموسم الماضي أمام ليفربول، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد الفرنسي لوريس أن النادي اللندني يستطيع مخالفة التوقعات والذهاب بعيدًا مرة أخرى في مسابقة المستوى الأول للأندية في القارة.

وأبلغ لوريس الصحفيين قبل مباراة فريقه الافتتاحية في المجموعة الثانية ضد أولمبياكوس، اليوم الأربعاء: ”هناك بعض الأندية تملك هوية الفوز بدوري الأبطال كل موسم، سواء من الناحية التاريخية أو من حيث المواهب التي تملكها“.

”وضعوا بصمتهم على هذه المسابقة. الحال ليس كذلك مع توتنهام. لكن كما شاهدنا الموسم الماضي، فإن كل شيء ممكن إذا امتلكت الإيمان والموهبة والانضباط“.

وأضاف: ”بكل وضوح، نحن نمتلك هوية مختلفة عن أندية مثل يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.. إنه ليس افتقارًا للطموح. عندما ننزل الملعب فنحن نفعل ذلك من أجل الفوز مهما كان المنافس“.

وفاز توتنهام ببطولتين فقط في آخر عقدين، وهما كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عامي 1999 و2008، لكن لوريس قال إن تشكيلة الفريق اللندني تتطور باستمرار بعد إنهاء المواسم الأربعة السابقة في الدوري الإنجليزي ضمن المربع الذهبي والتأهل إلى دوري الأبطال.

وقال الحارس الفرنسي: ”إنها ليست مصادفة. نفعل شيئًا على نحو جيد، ونبني شيئًا قويًا“.

”لا يمكن أن نتراجع عن هذا المستوى. نحن بحاجة للثبات في المستوى من أجل التحسن والاقتراب من الشيء الذي نبحث جميعًا عنه، وهو الألقاب“.