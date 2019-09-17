تغريم برمنغهام بعد اقتحام مشجع أرض الملعب في مواجهة أستون فيلا

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحذيرًا، وفرض غرامة مالية قدرها 42500 جنيه إسترليني (53 ألف دولار) على برمنغهام سيتي، بعد أن اقتحم أحد مشجعي النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أرض الملعب ولكم جاك غريليش، لاعب أستون فيلا، خلال مباراة جمعت بين الفريقين يعود تاريخها إلى مارس آذار الماضي.

وأقر بول ميتشل (27 عامًا) أمام محكمة في برمنغهام بالذنب في تهمة الاعتداء، وسجن لمدة 14 أسبوعًا.

كما تم منع ميتشل من حضور أي مباراة لكرة قدم في بريطانيا لمدة عشر سنوات.

كما حظر برمنغهام دخول ميتشل ملعب الفريق مدى الحياة.

وقال الاتحاد في بيان على الإنترنت: ”أخفق النادي.. في ضمان التزام جمهوره بالتصرف اللائق و/أو الامتناع عن تصرفات غير منضبطة و/أو عنيفة و/أو الامتناع عن اقتحام أرض الملعب“.

وتلقى غريليش لكمة من ميتشل في فوز أستون فيلا 1-صفر على برمنغهام على ملعب سانت اندروز. وسقط اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على الأرض بينما أمسك المشرفون ولاعبو أستون فيلا بالجاني وأخرجوه من الملعب.