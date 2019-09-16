بعد اهتمام ريال مدريد وبرشلونة.. وكيل يورغن كلوب يتحدث عن عقده مع نادي ليفربول

أكد مارك كوسيك وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن تجديد عقده مع الريدز سيرتبط بحالة الطقس في إنجلترا.

ونقلت شبكة ”DAZN“ عن كوسيك قوله: ”عقد كلوب لا يزال ساريًا حتى العام 2022، وليفربول يريد تمديد العقد“.

وأضاف كوسيك: ”لا يزال أمامنا بعض الوقت لذلك، ويجب أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور، وما إذا كان التغير المناخي سيؤدي إلى طقس أفضل في إنجلترا أو ألمانيا فقط“.

وأكمل: ”لا ينبغي لأي شخص أن يُقلل من شأن الطقس السيئ، وأتذكر أنه في نوفمبر أو ديسمبر طلب ليفربول تمديد العقد، وقلت لهم دعونا ننتظر“.

وواصل كوسيك: ”كلوب وزوجته يستيقظان في الصباح ولا يجدان إلا الظلام، وحين يلتقيان مُجددًا في المساء يكون الظلام حاضرًا أيضًا أو يبدو رماديًا إضافة إلى وجود الرذاذ“.

وأردف: ”خلال العطلة الشتوية في ألمانيا، في حالة كان الطقس سيئًا بالفعل، تذهب الأندية إلى إجازة لمدة أسبوعين، ثم تعود وتطير مباشرة إلى مُعسكر تدريبي مشمس لعدة أيام“.

واختتم كوسيك ”خلال هذا الوقت يكون على المدربين في إنجلترا في بعض الأحيان أن يستعدوا لما يصل إلى 13 مباراة، ويصبحون منهكين، والأمر ليس بهذه السهولة“.

وكانت تقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع كلوب في ظل عدم استقرار نتائج الفريقين تحت قيادة زين الدين زيدان وإرنيستو فالفيردي.