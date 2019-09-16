رسميًا.. دافيد دي خيا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد (فيديو وصورة)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، تجديد عقد حارسه الإسباني دافيد دي خيا، لـ 4 سنوات قادمة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: ”وقع دافيد دي خيا عقدًا جديدًا طويل الأجل مع مانشستر يونايتد، يبقيه مع النادي حتى يونيو 2023 على الأقل. وهناك خيار للتمديد لمدة عام آخر.

ودي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى مانشستر يونايتد العام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 25 مليون يورو، وشارك دافيد دي خيا في 367 مباراة مع مانشستر يونايتد، استقبل فيها 377 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 130 مباراة.

ونقل موقع مانشستر يونايتد عن دي خيا قوله: ”لقد كان شرفًا لي لقضاء 8 سنوات في هذا النادي الرائع وفرصة مواصلة مسيرتي في مانشستر يونايتد شرف حقيقي. منذ وصولي إلى هنا لم أكن أتخيل أبدًا أنني سألعب أكثر من 350 مباراة لهذا النادي. الآن مستقبلي ثابت، كل ما أريده هو مساعدة هذا الفريق على تحقيق ما أعتقد أننا قادرون عليه والفوز بالبطولات مرة أخرى، معًا“.

وأضاف: ”بصفتي أحد كبار اللاعبين في الفريق، أريد طريقة ممكنة لمساعدة اللاعبين الصغار حتى يعرفوا معنى اللعب هنا. ما زلت أشعر أنه لا يزال أمامي الكثير لأحققه في النادي، وأعتقد حقًا أن مانشستر يونايتد يمكنه الاعتماد على تقليد النادي الناجح ومكافأة جماهيرنا على دعمهم“.

من جهته، قال المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد: ”أنا سعيد لأن دي خيا قد التزم بمستقبله الطويل الأجل للنادي. خلال السنوات الأخيرة أثبت أنه الأفضل في العالم وجزء حيوي من خططنا ونحن نتطلع إلى إعادة مانشستر يونايتد إلى حيث ينتمي“.

وأكمل: ”دي خيا شخص رائع ويمتلك جودة متميزة وقاعدة مثالية لدفاعنا، خلال فترة وجوده هنا تفهم دي خيا حقًا قيم اللعب مع مانشستر يونايتد ويمثل الآن كل ما تريده في حارس المرمى. كلاعب لا يزال مصممًا للغاية وجائعًا لتحقيق المزيد. نتطلع جميعًا إلى العمل معًا لتحقيق هذه الطموحات خلال السنوات القادمة“.