تامي أبراهام نجم تشيلسي يحذّر مدرب إنجلترا ويفتح الباب أمام منتخب نيجيريا

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن تامي أبراهام، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أثار الجدل بشأن مستقبله الدولي، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم رفقة البلوز.

ورغم أن أبراهام، 21 عامًا، تعرض لموقف عصيب للغاية في بداية الموسم، بعدما أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، والتي أهدت اللقب إلى الريدز، فإن المدرب فرانك لامبارد منحه الفرصة مرة أخرى، ودافع عنه ضد الهجوم العنصري الذي تعرض له من بعض مشجعي البلوز.

وشارك أبراهام في المباريات الخمس التي خاضها تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وأحرز 7 أهداف، وتصدر ترتيب هدافي المسابقة مناصفة مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن أبراهام وجه تحذيرًا إلى جاري ساوثغيت، مدرب المنتخب الوطني الإنجليزي، بأنه يمكن أن يلعب لصالح المنتخب النيجيري حال استمرار تجاهل استدعائه إلى ”الأسود الثلاثة“.

ويستطيع أبراهام اللعب لصالح إنجلترا ونيجيريا، كونه من أصول نيجيرية، ويملك والده علاقات قوية للغاية مع رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أماجو بينيك، الذي أكد مرارًا أن فرصة أبراهام في اللعب الدولي لصالح النسور أكبر بكثير من مثيلتها مع المنتخب الإنجليزي.

وبعد أن أحرز أبراهام هاتريك في مباراة تشيلسي وولفر هامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، فإنه لم يستبعد أن يغير وجهته نحو وطنه الأم نيجيريا.

وقال أبراهام: ”تركيزي حاليًا مع تشيلسي، وبالفعل سمعت ما يجري من مباحثات حول اللعب للمنتخب النيجيري، لكل حدث حديث، ولا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلاً، وربما تتغير الأمور“.

وشارك أبراهام في مباراتين وديتين مع المنتخب الإنجليزي رفقة ساوثغيت، ولكن لم يتم استدعاؤه خلال الـ22 شهرًا الماضية، ولم يلعب أي مباراة رسمية، وهو ما يفتح الباب أمام انتقاله للعب بقمصان المنتخب النيجيري.