الكشف عن تفاصيل العقد الجديد للحارس دي خيا مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العقد الجديد لحارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الحارس الإسباني وقع بالفعل على عقد جديد مع ”الشياطين الحمر“ بعد سلسلة طويلة للغاية من المفاوضات والتكهنات بشأن مستقبله.

وبحسب صحيفة ”تايمز“ الإنجليزية، فإن العقد الجديد لدي خيا سيكون ساريًا لمدة أربع سنوات، مع وجود بند التمديد لموسم خامس.

وأوضحت أن الراتب الأسبوعي لدي خيا بمقتضى هذا العقد سيبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، بعد خصم الضرائب، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجرًا في مانشستر متفوقًا على بول بوغبا.

وأشارت إلى أن الراتب السنوي لدي خيا سيصل إلى 13.5 مليون جنيه إسترليني.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل أكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قرر عدم إدراج بند تخفيض راتب دي خيا 25 % حال فشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا رغم وجوده في عقود باقي اللاعبين.

وينتهي العقد الحالي للحارس الإسباني مع الشياطين الحمر في الموسم الجاري، وبالتالي كان يمكن لدي خيا التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

يذكر أن الحارس الإسباني كان يحظى باهتمام كبير من قبل يوفنتوس وباريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.