آرسنال يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب مع واتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل نادي آرسنال نزيف النقاط بعد تعادله 2/2 مع واتفورد الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيكارج رود.

وأنهى آرسنال الشوط الأول فائزًا 2/0 سجلهما الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

ووقع أوباميانغ الهدف الأول في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة، مستغلًا كرة سياد كولاسيناك، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولآرسنال في الدقيقة 32 من تسديدة أيضًا بعد كرة عرضية من أينسلي مايتلاند نيلس.

وفي الشوط الثاني كشر واتفورد عن أنيابه بتسجيله هدفين، جاء الأول بتوقيع توم كليفيرلي في الدقيقة 53، وأضاف روبرتو بيرييرا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

وبعد فوزه في أول جولتين على نيوكاسل وبيرنلي، لم يحقق آرسنال الفوز في آخر 3 جولات، إذ خسر 1/3 من ليفربول، وتعادل 2/2 مع توتنهام، ومع واتفورد بالنتيجة نفسها.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 8 نقاط في المركز السابع، مقابل نقطتين لواتفورد في المركز الـ20.

وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن أوباميانغ أسهم في 46 هدفًا منذ انضمامه إلى آرسنال في يناير 2018.

وأشارت ”أوبتا“ إلى أن أوباميانغ يأتي في المركز الثاني، من حيث المساهمة في الأهداف، في الفترة ما بين يناير 2018 حتى الآن، خلف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي أسهم في 52 هدفًا.

ويأتي أوباميانغ في المركز الثاني من حيث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لآرسنال، حيث سجل 37 هدفًا منذ يناير 2018، بفارق هدفين فقط عن محمد صلاح (39 هدفًا)، يأتي سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث (32 هدفًا).

الدوري الإنجليزي : واتفورد 0 × 1 آرسنال | هدف اوباميانغ 21 “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/f0wiLOKhkU — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 15, 2019

هدف ارسنال الثاني ، اوباميانغ pic.twitter.com/brFtaQAMrL — اهداف كرة القدم HD (@GOAL_TV1) September 15, 2019

الدوري الانجليزي : واتفورد 1 × 2 ارسنال | هدف كليفر لي د 53″ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/LTRGkHliyT — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 15, 2019