ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية أوباميانغ في مباراة آرسنال ضد واتفورد (صورة)

سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدفي في 32 دقيقة، ليتفوق آرسنال 2/0 على واتفورد، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع أوباميانغ الهدف الأول في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين، مع رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي.

ويتصدر القائمة تامي أبراهام لاعب تشيلسي بتسجيله 7 أهداف مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.

وفي المركز الثاني يأتي تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي وقد سجل 6 أهداف.

وفي المركز الثالث يأتي أوباميانغ، وسترلينغ، ويتبعهما محمد صلاح وزميله في ليفربول، ساديو ماني، وآشلي بارنس لاعب بيرنلي، ولكل منهم 4 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانغ في مباراة آرسنال ضد واتفورد

1. تامي أبراهام (تشيلسي)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 7 أهداف.

2. تيمو بوكي، نوريتش سيتي، 6 أهداف.

3. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 5 أهداف.

4. محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وآشلي بارنس (بيرنلي)، ولكل منهم 4 أهداف.