كريستيان إريكسن يصدم توتنهام .. وريال مدريد يبدأ اتصالاته مع اللاعب

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن الدنماركي كريستيان إريكسن حسم موقفه تمامًا مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن إريكسن رفض العرض الذي تقدّمت به إدارة توتنهام لتجديد عقده مع النادي، وأكد أنه سيرحل نهاية الموسم الجاري، على أقصى تقدير، إلى وجهة جديدة.

وينتهي عقد إريكس برفقة السبيرز بنهاية الموسم الحالي، ويعني ذلك أنه سيرحل مجانًا عن النادي اللندني في، يونيو المقبل، ويمكن أيضًا أن يرحل في يناير، مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، بمقابل مادي لن يكون كبيرًا في ضوء نهاية عقده.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير إسبانية، أبرزها من صحيفة ”ماركا“، قولها إن نادي ريال مدريد أجرى اتصالات مع إريكسن بالفعل، تمهيدًا لضمه إلى صفوف النادي الملكي، ولكن مسؤولي النادي الإسباني اكتفوا فقط بمعرفة موقف اللاعب دون تقديم عرض مادي له.

وتابعت بقولها:“إريكسن يريد الانضمام إلى ريال مدريد، ويمكن أن يوقّع عقدًا مبدئيًا مع الميرنغي في يناير“.

وأكدت الصحيفة أن مديري أعمال إريكسن يبحثون حاليًا العروض المقدمة للاعب مع عدد من الأندية الأوروبية، لحسم موقفه في يناير المقبل على أقصى تقدير، لأنه سيكون حرًا في التفاوض مع أي نادٍ مطلع العام 2020، أي قبل 6 أشهر على نهاية عقده.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس الإيطالي بضم إريكسن إلى صفوفه، كما يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب الدنماركي.