أهداف مباراة آرسنال ضد واتفورد.. 2/0 للغانرز (فيديو)

سجل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الهدف الأول في المباراة التي جمعت ناديه آرسنال مع واتفورد في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، الأحد.

وجاء هدف أوباميانغ في الدقيقة 21 من المباراة، بتسديدة رائعة بعد تمريرة من سياد كولاسيناك.

وعاد أوباميانغ وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ويملك آرسنال 7 نقاط في المركز السابع مؤقتًا، مقابل نقطة وحيدة لواتفورد في المركز الـ20 والأخير.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، سجل آرسنال 3 انتصارات، مقابل انتصارين لواتفورد.

الدوري الانجليزي : واتفورد 0 × 1 آرسنال | هدف اوباميانغ 21 “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/f0wiLOKhkU — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 15, 2019