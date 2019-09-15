قبل مباراة ليفربول ونابولي.. ساديو ماني يعلن نهاية أزمته مع محمد صلاح

أعلن المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، نهاية أزمته مع زميله المصري محمد صلاح، بعدما ظهر ماني غاضبًا من صلاح في مواجهة بيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة ليفربول وبيرنلي، غضبًا واضحًا من ساديو ماني تجاه مدربه يورغن كلوب عقب تبديله؛ لأن محمد صلاح فضل التسديد نحو المرمى، بدلًا من التمرير لماني الذي كان في وضع أفضل للتسجيل.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن ماني قوله : ”واقعتي مع محمد صلاح؟ لقد نسيت الأمر. هذه الأشياء تحدث في كرة القدم“.

وأضاف ماني ”أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء معًا وجهًا لوجه، يحدث في بعض الأحيان أثناء المباريات أنني لا أتلقى تمريرات“.

وواصل المهاجم السنغالي ”لكني تصالحت مع صلاح، والعلاقة بيننا لم تتغير. وعدنا كما كنا سابقًا صديقين مقربين“.

وسجل ماني هدفين، في حين سجل صلاح هدفًا ليقلب ليفربول تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 ويرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

يشار إلى أن ليفربول يحل ضيفًا على نابولي الإيطالي، الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.