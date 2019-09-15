غوارديولا يهنئ نادي ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بطريقة ساخرة

قدّم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تهنئة ساخرة لمنافسه ليفربول؛ بعد ابتعاده بـ 5 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقلب ليفربول تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على نيوكاسل، في حين خسر مانشستر سيتي 2/3 أمام نوريتش سيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية، عن غوارديولا رده على سؤال حول رأيه في فارق 5 نقاط عن ليفربول فأجاب: ”نحن في سبتمبر (أيلول) حسنًا؟ مبروك ليفربول، أنتم الأبطال“.

وأضاف غوارديولا: ”نحن في سبتمبر (أيلول)، ماذا يمكنك أن تفعل؟ سنتعافى ونتدرب كي نعود“.

وتابع المدرب الإسباني: ”خسرنا 5 نقاط، أمام توتنهام (2/2) لعبنا بشكل جيد حقًا، أمس في الأوقات المهمة كان يتوجب علينا أن نعرف ما نفعله“.

وخاض مانشستر سيتي وليفربول تنافسًا دراميًا، الموسم الماضي، انتهى بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الوصيف، ومن المنتظر أن تقتصر المنافسة على الفريقين الموسم الحالي.

وسيتحول اهتمام الفريقين إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يلعب ليفربول مع نابولي الإيطالي، الثلاثاء، في حين يلعب مانشستر سيتي مع شاختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء.