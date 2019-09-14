أهداف مباراة مانشستر سيتي ونوريتش.. ”السيتيزين“ يتأخر 3-1 (فيديو)

سجل كيني ماك لين الهدف الأول لفريق نوريتش سيتي في شباك مانشستر سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 28 يسجل تود كانتويل الثاني لنوريتش.

وفي الدقيقة 45 سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول للسيتي.

وفي الدقيقة 50 يسجل تيمو بوكي الثالث لنوريتش سيتي.

نوريتش 3 × 1 مان سيتي | هدف بوكي pic.twitter.com/ccyRlavw4R — . (@MaiDkk4mGRO7u14) September 14, 2019

وحققت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا فوزًا كبيرًا على حساب برايتون برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من المسابقة، وبهذا الانتصار، بقي الفريق الأزرق في وصافة جدول الترتيب برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين فقط عن ليفربول، الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على حساب بيرنلي في الجولة نفسها.

وكانت بداية نوريتش سيتي هذا الموسم صعبة وسيئة بعد أن تلقى رباعية من ليفربول، ثم عاد إلى المسار الصحيح، وتمكن من الفوز على نيوكاسل في الجولة الثانية بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسقط مرة أخرى من تشيلسي بثلاثية لهدفين، كما تلقى خسارة ثالثة أمام وست هام يونايتد بثنائية دون رد.