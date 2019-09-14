مباراة ليفربول ونيوكاسل.. إحصائية رائعة لمحمد صلاح على ملعب ”آنفيلد“

ألقت العديد من المواقع المتحصصة في إحصائيات كرة القدم الضوء على تألق المصري محمد صلاح مع ليفربول، خاصة بعد هدفه في مباراة فريقه ضد نيوكاسل، اليوم السبت.

النجم المصري، ساهم في فوز فريقه ليفربول على ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-1)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما استلم كرة ماكرة من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد نحو القائم البعيد.

ووفقًا لإحصائيات شبكة ”سكاي سبورتس“، رفع صلاح عدد الأهداف التي ساهم فيها على ملعب ”أنفيلد“ بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى 50 هدفًا، حيث سجل 36 وصنع 14، في 41 مباراة فقط.

وهذا هو الهدف الرابع لصلاح في الدوري، خلال الموسم الجاري، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله زميله السنغالي ساديو ماني.

وفاز اللاعبان معًا برفقة مهاجم آرسنال، بيير إيميريك أوباميانغ، بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي، برصيد 22 هدفًا.

الحساب الرسمي لنادي ليفربول، احتفل بمحمد صلاح على طريقته الخاصة، بعد وصوله للهدف رقم 60 في الدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي للهدف 4 في سباق هدافي البريميرليغ، ليتساوى مع ساديو ماني وتامي أبراهام لاعب تشيلسي، وأشلي بارنز لاعب بيرنلي.

وسجل محمد صلاح الهدف الـ 75 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية في ظهوره الـ111 بقميص ”الريدز“ منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط في المركز الـ 14.