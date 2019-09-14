ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد (صورة)

سجل ساديو ماني هدفين وأضاف محمد صلاح هدفًا، ليقودا ليفربول إلى قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 1 على نيوكاسل، في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وواصل ليفربول انطلاقته الرائعة في المسابقة هذا الموسم وحافظ على العلامة الكاملة حتى الآن، بتحقيق الفوز الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول المسابقة.

وبادر نيوكاسل بهز الشباك عن طريق اللاعب الهولندي ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة ورد ليفربول بهدفين لساديو ماني في الدقيقتين 28 و40، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.

وفي الشوط الثاني، سجل صلاح هدفًا رائعًا في الدقيقة 82، ليؤكد به فوز ليفربول وانفراده بصدارة جدول المسابقة.