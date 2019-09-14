نادي ليفربول يتمسك بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بإسقاط نيوكاسل يونايتد (فيديو)

نجح ليفربول في تحويل تأخره للفوز بثلاثية لهدف أمام نيوكاسل في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وتقدم نيوكاسل عن طريق ييترو فيليمز، عند الدقيقة 7 بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الإسباني أدريان.

ظل ليفربول يبحث عن التعادل أمام دفاع جيد للغاية من نيوكاسل، ولكن في الدقيقة 28 سقط دفاع نيوكاسل في فخ ماني وروبرتسون.

روبي يمر ويمرر الكرة لماني، والسنغالي يسدد صاروخية ليرد على فيليمز ويكاد يمزق شباك الحارس دوبرافكا.

الدوري الانجليزي : ليفربول 3 × 1 نيوكاسل | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/v75UEHukpZ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 14, 2019

البرازيلي فيرمينو بعد 3 دقائق من دخوله، يمرر بطريقة رائعة لساديو ماني، والسنغالي لم يتهاون مستغلًا خطأ الحارس ويسجل الثاني، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز.

في الشوط الثاني، استطاع ليفربول أن يحافظ على النتيجة أطول فترة ممكنة، وحاول كثيرًا على مرمى دوبرافكا، ولكنه كان بالمرصاد لروبرتسون ومحمد صلاح في أكثر من فرصة.

النجم المصري ظهر في الدقيقة 72 أثناء هتاف الجماهير باسمه، ليمر ويمرر لفيرمينو، والبرازيلي بكعب القدم يضع صلاح أمام المرمى، وبالطبع هداف بريمرليج لا يمكنه إهدار الفرصة، ليسجل الثالث.

ظلت المباراة حتى النهاية بهذه النتيجة، ويصل ليفربول إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي من 5 مباريات، بينما نيوكاسل يتوقف عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.